Twin Mirror: fejlesztői naplón nézhetjük meg a Dontnod nyomozós játékát

A Dontnod Entertainment nem teketóriázik, épphogy túl vagyunk a Vampyr és az Awesome Adventures of Captain Spirit megjelenésén, küszöbön a Life is Strange 2 érkezése, de a srácok máris a következő címüket teaselik.

Twin Mirror ismét egy sztori vezérelt játék lesz, melyben ezúttal a nyomozás kerül előtérbe., ahol többek között szó esik magáról a nyomozás játékmechanikájáról is.

Az említett játékelem azért is lesz fontos, mert ahogy fedünk fel folyamatosan rejtélyeket a játék során, a történetet aszerint bontják ki. Természetesen döntéseket is kell hoznunk, többféle befejezés is lesz, összességében az ígéret egy olyan sztori, ahol ténylegesen a középpontban érezzük magunkat.