Tűzzel-jéggel borított pályát hoz az Apex Legends harmadik szezonja

Lassan, de biztosan frissül az Apex Legends , ezúttal ugyanis bejelentették, hogy a harmadik szezon egy vadonatúj csatatérrel fogja gyarapítani a kínálatot - jó tanács, ne hagyjátok otthon a télikabátot.

A King's Canyonnek otthont adó Solace bolygóról egyenesen a Talos bolygóra utazunk, hogy ott a World's Edge névre hallgató pályán ütközzenek meg egymással a játékosok, dizájn szempontjából pedig kifejezetten izgalmas tematikát választottak, lévénMindebből már egy csipetnyi látnivalót is kaptunk, hiszen megérkezett a harmadik szezon előzetese, és ami a legjobb az egészben, hogy nem is kell rá túlzottan sokat várnunk, ugyanis október elsején indul az évad, ami egyaránt hozza magával Cryptót is, a játék új karakterét.

