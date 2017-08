Tűzszerészek lehetünk az ARMA III: Laws of War DLC-ben

A Bohemia Interactive bejelentette az ARMA III legújabb DLC csomagját, ami alighanem az akciójátékok világának egyik legkülönlegesebb témáját dolgozza fel, lévén nem a frontra menetelő katonákat, hanem egy humanitárius szervezetet állít a középpontba.

A DLC főszereplője az International Development and Aid Project lesz, köréjük építettek egy komplett mini-kampányt a fejlesztők, mi pedig egy tűzszerészt alakítunk majd, feladatunk pedig a különféle bombák hatástalanítása lesz, de a készítők szerint egészen más izgalmak is várnak benne ránk.Az ARMA III : Laws of War DLC, ha pedig felkeltette az érdeklődésedet, nézd meg a hozzá kapcsolódó friss trailert, amelyből bővebben is tájékozódhatsz a kiegészítő újdonságairól.