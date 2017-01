Tűzijátékos DLC-vel gazdagodik a Summer Lesson

A Bandai Namco csapata kezdi egy kicsit már cikis irányba eltolni a Summer Lesson koncepcióját, de azért a játékhoz bejelentett legújabb DLC-t még elnézzük nekik, hiszen a tűzijátékot és a csillagszórókat mi is szeretjük.

Hát még a játékban felbukkanó jól szituált japán hölgy, aki az alábbi beharangozó trailerben tátott szájjal nézi az eget, miközben mi PlayStation VR sisakkal a fejünkön igazi férfinak érezhetjük majd magunkat, hogy ilyen nagy örömben részesítettünk egy nőt. Ha már másként nem lehet...A Fireworks Festival DLC egyébiránt egyelőre nyilván csak a japán rajongóknak lesz elérhető, de amint a Summer Lesson nyugaton is megjelent, bizonyára felénk is kapható lesz. Addig is egy romantikus kedvcsináló hozzá:

Nézd nagyban ezt a videót!