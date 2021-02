Túlszárnyalták a 3DS-t a Nintendo Switch eladásai

Elképesztő mértékben megemelkedtek a Nintendo Switch eladásai a tavalyi esztendőben, ami olyan mértékű előrelépés volt, hogy 2020-ban a konzolnak sikerült még túlszárnyalnia a Nintendo 3DS-t is ezen a téren.

A számok tükrében ez annyit jelent, hogy jelenleg, ami ha nem is jelentősen, de azért maga mögé utasította a 3DS-t, mely mindmáig 76 millió példányban kelt el.A hardverek terén érdemes kiemelni a sorból a Wii U-t, de nem pozitív, inkább negatív példaként, a zsákutcát jelentő masina ugyanis még mindig nem tudta túlszárnyalni a 14 millió eladott egységet, miközben a Switch továbbra is nagyon messze van a Wii közel 102 milliós eredményétől, és vélhetően soha nem éri be az eredeti DS 152 millióját.