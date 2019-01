Tulajdonrészt vásárolt a NetEase a Quantic Dreamben - jöhetnek a multiplaform játékok?

A NetEase már tavaly is lépett egy olyat, amire sokan nem számítottunk, lévén 100 millió dollárt fektetett a Bungie-ba , hogy vadonatúj címeken kezdjenek dolgozni, majd ennek következtében kisebbségi tulajdonos lett a kínai vállalat, és az igazgatótanácsban is helyet kaptak.

Most megint befektettek egy fejlesztőstúdióba, nevezetesen a Detroit: Become Human fejlesztőibe, a Quantic Dreambe. Arról nincsen számadat, hogy pontosan mekkora mértékű befektetésről van szó, ellenben aggodalomra semmi ok, a cég továbbra is David Cage és Guillaume de Fondaumiere kezében van.A NetEase azért tett így, mert szerették volna támogatni a kérdéses brigádot az egyébkénti céljukban, hogy világszínvonalú franchise-okat készíthessenek. Bár ez egyelőre csak spekuláció, azonban, és a jövőben multiplatform címek érkezhetnek tőlük.Ugyan Fondaumiere elmondta egy interjú keretei között, hogy továbbra is szeretnének PlayStationre dolgozni, azért megemlítette, hogy a jövőben szívesen ügyködnének a többi platformra is.