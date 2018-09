Tudtad, hogy Ratchet eredetileg egy gyíkszerű lény lett volna?

Több mérföldkőnek számító franchise-t köszönhetünk az Insomniac Gamesnek, elég csak például a Spyro-szériára vagy a Resistance-sorozatra gondolni, de az ő munkájuk az akció-platformerek egyik legjobbjának számító Ratchet and Clank is.

A stúdió vezérigazgatója, Ted Price egy interjú során osztotta meg a publikummal, hogy miután anno végeztek a Spyroval, valami újba akartak belekezdeni, hiszen a lila sárkány kalandjait bár imádjuk a mai napig, Price elmondása alapján annak a közönsége is felnőtt időközben, így elő kellett állniuk valami újdonsággal.Ekkor született meg a Girl with a Stick című lineáris kalandjátékuk, melyben a különféle varázslények, és úgy egyébiránt a mágia roppant nagy szerepet kapott volna,Ezt be is mutatták a Sony fejeseinek, akik visszadobták a projektet, majd ekkor úgy döntöttek a srácok, hogy visszatérnek a gyökerekhez, és ismét valamilyen platformeren fognak dolgozni. Az Insomniac egyik veterán fejlesztője, Brian Hastings állt elő egy kis lény ideájával, aki menő fegyverekkel veszi fel az ellenség ellen a harcot, miközben bolygóról bolygóra repked.A főszereplő kapcsán is sok ötlet merült fel, egy ponton például egy gyíkszerű lényként vizionálták Ratchetet, majd néhány ötletbörze után megszületett az a rókára hajazó dizájn, ahogyan ma ismerjük a karaktert. Ez még nem minden, ugyanis, viszont ezt túl nehéz lett volna implementálniuk a játékba, így inkább maradtak a ma ismert modellnél.