hétvégén már prezentálthoz képest újabb NieR: Automata gameplay felvételek kerültek bemutatásra a napokban lezajlott Taipei Game Show-n, aminek hála újabb 5 percen át tekinthetjük meg mozgás közben a Square Enix alkotását.

A videót Yosuke Saito producer, és YoRHa 2B szinkronhangját biztosító Yui Ishikawa mutatták be a játékosok számára, középpontjában egy kis robotos horgászattal, valamint újabb helyszínekkel, amelyek között egy alaposan leamortizált sztrádát is megtalálhatunk. NieR: Automata nyugati megjelenését még mindig március 10-én várjuk PS4-re, de a későbbiekben PC-re is beroboghat majd.