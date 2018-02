Tudtad, hogy Elon Musk játékfejlesztőként kezdte karrierjét? Egyik játékát most ki is próbálhatod!

Egy érdekes videós összeállítás mellett a PCGamesN magazin hívta fel a figyelmünket arra, hogy korunk legismertebb milliárdos feltalálója, avagy Elon Musk - akit a legtöbben a SpaceX és a Tesla alapítójaként ismernek - egykoron játékfejlesztőként kezdte karrierjét.

Mint megtudtuk, Musk 1984-ben már saját alkotást készített, mely Blastar címmel egy nagyon egyszerű program volt, amit ráadásul most valaki nemcsak előszedett a padlásról, hanem kipróbálhatóvá is tett böngészőn keresztül, ezáltal IDE KATTINTVA te is megismerheted, hogy honnan indult egykoron a híres feltaláló pályafutása.Érdekesség, hogy Elon Musk több fejlesztőcsapatban is megfordult az évek során, így a kilencvenes években még a Rocket Science Games-nél is feltűnt, ahol olyan alkotásokat készített, mint, de később inkább szakított a játékfejlesztéssel, ami az elért eredmények láttán jó döntés volt.

