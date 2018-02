Troy Baker és Emily O'Brien is csatlakozott a Death Stranding stábjához

Nagyszerű hírt osztott meg a világgal hivatalos Instagramján Emily O'Brien, aki bejelentette, hogy ő is csatlakozott a Death Stranding hírességeket felvonultató stábjához, méghozzá Norman Reedus és Troy Baker mellé.





Hogy Troy Baker is szerepet kapott Hideo Kojima őrült kalandjában? Emily bejegyzése szerint igen, az Instagramra feltöltött közös képen ugyanis, így a három nagyágyú mellett még jobban várjuk, hogy mi sülhet majd ki a Death Stranding ből.Aki esetleg csak nézett volna a fenti nevek láttán, Troy Baker ugyebár a játékipar legismertebb szinkronszínésze, aki többek között a The Last of Us Joeljét keltette életre, míg Emily O'Brien hasonló pozícióból ismert, a legtöbben pedig a League of Legends Camille-jaként ismerik angyali hangját.