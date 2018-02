Trónok harca mod érkezik a Kingdom Come: Deliverance-ba

A ModDB jelentése szerint hamarosan egy elképesztően népszerű modifikációval gyarapodhat a Kingdom Come: Deliverance , az eredetileg az Attila: Total War-hoz elkészített Seven Kingdoms modot ugyanis átültetnék a Warhorse Studios szerepjátékába.

A Trónok harca rajongói kiegészítő kizárólag a PC-s változathoz érkezne, és a népszerű univerzum összes ismert családját felvonultatná, sőt az alkotók célja az, hogy egy nyitott világú köntösbe bújtatva, átfogó sztori kampánnyal tegyék lehetővé a rajongók számára, hogy megismerhessék az öt király háborúját.Mindez egyelőre persze csak tervezet, hiszen a Kingdom Come: Deliverance SDK-ja még nem jelent meg, de a fejlesztők szerint az eddig megalkotott dolgokat könnyedén át tudják majd tenni a játékba, azonban emlékeztettek mindenkit, hogy ez rengeteg időbe telik majd.A Seven Kingdoms mod ugyanis, amihez szinkronszínészekre és animátorokra is szükségük lesz, vagyis a fejlesztési fázis nagyon hosszúnak ígérkezik számukra. Ezt leszámítva azonban izgatottan várjuk az eredményt!