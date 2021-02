Mostanra már nem vitás, hogy a Fortnite egyfajta geek-bázisként szolgál, ahol mindenféle geek téma összegyűlhet, úgyhogy meg sem lepődünk azon, hogy berobogott a népszerű battle royale-ba a Tron világa is egy crossover képében.

A tárgyboltban már megvásárolható az End of Line kollekció, miáltal beöltözhetünk a Tron világának ismert karaktereinek, illetve hátizsákok, siklók és egyéb finomságok is várnak ránk a Tronhoz kapcsolódóan. Fortnite mostani nagy fejezete a multiverzumot helyezi a középpontba, ezért is engedhetik meg maguknak, hogy bármiféle elemet kedvük szerint beemeljenek a játék világába, és így találkozhat például a Predator és a The Mandalorian világa ebben az őrült egyvelegbe.