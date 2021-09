Tripla-A kaliberű G.I. Joe játék készül

A Wizards of the Coast nagy fába vágja a fejszéjét, lévén alapítottak egy vadonatúj fejlesztőcsapatot, akikkel egy tripla-A játékon dolgoznak - sőt mi több, már azt is tudjuk, hogy a GI Joe franchise-hoz kapcsólódik a projektjük.

Iparági veteránokként jellemzik azokat az egyéneket, akik vezetik a brigádot - a WB Games egyes tagjai például élből oszlopos résztvevői ennek az új társulatnak. A csapat célja, hogy Hasbro-termékekhez kapcsolódó játékokon dolgozzanak, mint például a Transformers, az Oujia vagy éppenséggel a G.I. Joe.Utóbbi valósul meg elsőként, és egy TPS akció-kalandjátékkal indulnak meg kapásból, amelyet Unreal Engine-ben fejlesztenek. Az álláshirdetésekből az már egészen biztosan kiderült, hogy, úgyhogy nem stratégiai cím készül a még név nélküli stúdiónál.