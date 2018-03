A Microsoft egy friss trailerrel lepett meg minket az új Xbox One Combat Tech kontrollerről, aminek részeként Josh Stein, a redmondi óriás egyik munkatársa pár másodpercben minden fontos részletet megoszt velünk az irányítóról.

A kérdéses vezérlő, amihez természetesen speciális festés is társul annak érdekében, hogy ténylegesen egy igazán különleges vezérlőt illeszthessünk a gyűjteményünkbe.Az új Xbox One Combat Tech kontroller várhatóan március 27-étől kapható, az előrendelés pedig már megindult a Play 24/7 webshopban is , itthon a legolcsóbb, 18.290 Ft-os árcédulával. Ha megtetszett, az alábbiakban most te is megismerkedhetsz vele:

Nézd nagyban ezt a videót!