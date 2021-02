Trailert kapott a The World Ends With You anime

Egy ideje már tudjuk, hogy anime készül a háttérben a bizonyos körben kifejezetten népszerűnek, sőt kultikusnak nevezhető The World Ends With You című videojátékhoz, mely egykoron a Nintendo DS egyik húzócíme volt.

Mára azonban sokan elfelejtették, de Tetsuya Nomura, Takeharu Ishimoto és egy halom ismert fejlesztő úgy döntött, hogy feltámasztják a legendát, de nem videojátékként, hanem egy animeként, így született meg a The World Ends With You: The Animation, mely várhatóanÉrdekesség, hogy ezen a projekten az eredeti fejlesztőcsapat egy jelentős része dolgozik a háttérben, ez pedig meg is látszik az anime aktuális kedvcsinálóján, mely mind a történet, mind a megjelenés terén az eredeti franchise sajátosságain alapul.

Nézd nagyban ezt a videót!