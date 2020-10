Trailert kapott a Sekiro: Shadows Die Twice Game of the Year Edition

Az Activision és a FromSoftware kettőse kiadott egy vadonatúj kedvcsinálót a Sekiro: Shadows Die Twice Game of the Year Editionhöz, azonban a cím egy kissé megtévesztő, lévén jelenleg nem egyértelmű, hogy mi is ez valójában.

Kezdjük az elején: október 28-án minden játékos, akinek megvan a program, kap egy ingyenes frissítést, ami számos újítást hoz. Új boss kihívásokat, feloldható skineket, új mozdulatokat, többek között, és ezt akár az alapszoftver meglétével is kioldhatjuk majd.Mindeközben viszont, tekintve hogy az imént említett update-et minden játékos megkapja. Az sem kizárt, hogy valójában a kérdéses frissítésnek adták a Game of the Year Edition címet, viszont azért valljuk be, egy fokkal egyértelműbb tisztázás nem ártana a kiadó részéről...

