Trailert kapott a Rogue Trooper Redux

A Rebellion már korábban bejelentette, hogy feldolgozza az egykoron PC-re, PS2-re és Xbox-ra megjelent Rogue Trooper-t, amely a 2006-os megjelenésekor egyáltalán nem kapta meg a neki kijáró figyelmet.

Részben ennek is köszönhető, hogy a nyolcvanas évek legendás képregénye alapján készülő videojáték most modern köntösben tér vissza, és bár azt egyelőre nem tudjuk, hogy a PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is berobogó Rogue Trooper Redux miként fest majd a gyakorlatban, ellenbenSőt mi több, a kétperces kedvcsináló vége felé egy kis átvezetőt is látunk már a Rogue Trooper Redux -ból, de ez nem merészkedik tovább annál, minthogy páratlan részletességgel megmutatja nekünk hősünket. Ha ilyen részletességgel bír majd az alkotás többi része is, nem fogunk panaszkodni!

Nézd nagyban ezt a videót!