A Bandai Namco a hivatalos bejelentés után bemutatta az első trailert is a Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy Nintendo Switch-es változatáról, amit azoknak szántak, akik most hallanak először a kérdéses Naruto-játékról.

A történet érdekessége, hogy a Bandai Namco még mindig csak a japán rajongókra koncentrál ezzel a trailerrel, de közben a kiadó bejelentette, hogy nyugaton is megjelenhet a kérdéses csomag, sőt mi több, nem is kell túl sokat várni rá. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy ugyanis április 26-án jelenik majd meg világszerte, így nemcsak Japánban, hanem mifelénk is.

