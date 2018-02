A tinyBuild Games egy friss teaser trailerrel emlékeztetett minket arra, hogy komoly adósságuk van még a Hello Neighbor című különc horrorjátékukkal, lévén az alkotás Nintendo Switch-re és PS4-re egyaránt elkészítik majd.

Ehhez érkezett most egy friss kedvcsináló, ami semmi újdonságot nem mutat meg nekünk a játékról, csak a jól ismert sajátosságokat pufogtatja el ismét, de közben azért felhívja a figyelmünket arra, hogy gőzerővel készülődik a háttérben a Switch-es port.Hogy ennek érkezését mikor várhatjuk, az egyelőre ugyanolyan kérdéses még, minthogy PS4-re mikor roboghat be a Hello Neighbor . Valamikor idén, ennyi biztos csak!

