Trailert kapott a Hellblade: Senua's Sacrifice Xbox One-os változata

Néhány napja tudjuk már, hogy a Ninja Theory csapata Xbox One-ra is elhozza a tavaly kizárólag PC-re és PS4-re megjelent Hellblade: Senua's Sacrifice-t, amiről most egy friss trailer látott napvilágot.

Bár ez a videó bizonyára semmilyen újdonsággal sem szolgál azoknak, akik ismerik a korábbi kedvcsinálókat, esetleg más platformokon már átélték Seuna elmebeteg kalandját, ellenben ez- állítólag -, így ezen a téren tekinthető érdekességnek.Természetesen a Hellblade: Senua's Sacrifice semmivel sem kínál szebbet, többet vagy jobbat ezen a platformon sem - kivéve Xbox One X-en a 4K HDR-nek hála -, de minderről nemsokára a saját szemeddel is meggyőződhetsz, hiszen ha az alábbi trailer nem lenne elég, a játék április 11-én már meg is jelenik Xbox One-ra.

Nézd nagyban ezt a videót!