Trailert kapott a DNF Duel új karaktere, Vanguard

A Nexon-féle DNF Duel újabb trailert kapott, melyben egy újabb karaktert mutatnak be - Az "átkozottként" ismert Vanguard a harc frontvonalában áll, és démoni lándzsájával könyörtelenül támadja az ellenséget.

Amellett, hogy a Vanguard nagy hatótávolsággal rendelkezik, és úgy tűnik, hogy a Dungeon Fighter Online-ból ismert Demonic Unleash-t is tudja használni, hogy növelje a támadóerejét. Összességében, úgyhogy sokan szeretni fogják. DNF Duel jelenleg PS4-re, PS5-re és PC-re van fejlesztés alatt, de megjelenési ablakot még nem jelentettek be. A nyílt bétát december 17. és 20. között tervezik a PlayStation platformokon. Addig is várjuk a további részleteket, valamint lesd meg alant az említett új karakter trailert:

