Az Activision és a Toys for Bob várhatóan még ezen a héten elérhetővé teszik a Nintendo Switch-tulajdonosok számára is a Crash Bandicoot első három kalandját feldolgozó és felújító gyűjteményt, amihez előzetesen egy kis kedvcsinálót is összedobtak.

Ez lett a Switch-es port hivatalos launch trailerje, aminek jóvoltából megismerkedhetünk a Crash Bandicoot N. Sane Trilogy összes sajátosságával, melyek bizonyára nem lesznek különösebb újdonságok, ha az utóbbi pár hónapban nem a fülünkön ültünk.Amennyiben téged se érdekel már semmiféle süketelés vagy kedvcsináló, csak a játékot akarod, akkor ne felejtsd el, hogy a Crash Bandicoot N. Sane Trilogy június 29-én jön Nintendo Switch-re, méghozzá PC és Xbox One mellett.

