Trailert kapott a Comic Con-ról a The Walking Dead: The Final Season

Szinte biztosak voltunk abban, hogy a Telltale Games nem hagyja ki a San Diego Comic Con 2018 által generált nagy felhajtást, és az esemény részeként bemutatják majd a The Walking Dead: The Final Season legújabb kedvcsinálóját.

Mindez pedig menetrendszerűen meg is valósult, ezáltal kaptunk egy rövidke szösszenetet Clementine történetéről, amit idestova 2012 óta követhetnek nyomon a rajongók, a főszerepben egy szívszorító és intenzív kalandozással, aminek a Telltale Games pár hónap múlva véget vet.Hogy miként végződik majd a nagy kaland, azt egyelőre senki sem tudja, ellenben az már az alábbi felvétel alapján is egészen világos, hogy nem lesz hiány az izgalmakból, de augusztus 14-én erről már a gyakorlatban is megbizonyosodhatunk, lévén ekkor számíthatunk majd az első rész érkezésére.Sőt mi több, a Telltale Games szerint várhatóan The Walking Dead: The Final Season -ről.

