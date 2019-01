Trailert kapott a CES 2019 alkalmából az Anthem

Mivel az Nvidia pártfogását élvezi az Anthem PC-s változata, ezért nem meglepő, hogy a grafikus kártyáiról ismert gyártó közbenjárásával a CES 2019 indulása egy friss trailert hozott a játék rajongóinak.

Az alábbiakban általatok is megtekinthető felvétel azon túl, hogy, hovatovább egy szintén most először szemügyre vehető Javelint vonultat fel, az egész átélhető 4K felbontásban is, akárcsak megfelelő konfiguráció mellett maga a játék.Mint ismert, az Anthem érkezését február 22-én várjuk, a PC-s változathoz pedig többféle exkluzív ajánlattal is készül az Nvidia, ezáltal grafikus kártyákhoz, valamint komplett konfigurációkhoz is jár majd ajándékba a játék.

Nézd nagyban ezt a videót!