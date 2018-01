Trailert kapott a Call of Duty WWII: Resistance DLC

Az Activision és a Sledgehammer Games egy friss trailerrel vezeti fel a Call of Duty WWII következő nagy tartalmi bővítményét, mely Resistance címmel több új pályával és egyéb extrával bővíti ki a második világháborús lövöldét.

A kiegészítőről az alábbiakban páratlanul látványos pillanatokat vehetünk szemügyre, ezáltal alaposan megcsodálhatjuk a vele érkező összes új pályát, melyek az Anthropod, a Valkyrie és az Occupation név alatt érkeznek, de jön egy új térkép a War játékmódhoz is Operation: Intercept néven.Bár az alábbiakban csak pár másodpercre kap szerepet, de azért nem árt tudni, hogy, ezáltal The Darkest Shore név alatt tovább folytathatjuk a sötét és horrorisztikus kampányt. Call of Duty WWII : Resistance DLC várhatóan január 30-án érkezik meg első körben PS4-re, majd a szokásos egy hónapos csúsztatás után PC-re és Xbox One-ra is.

