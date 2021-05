Trailert kapott a Call of Duty: Black Ops és a Call of Duty: Warzone eventje, amiben Rambo és John McClane szerepel

Ahogyan azt a korábbi híresztelésekkel már megszellőztették, most konkretizálták is a 80-as évekre koncentráló tematikus eventet a Call of Duty-játékokhoz kapcsolódóan, mely során John Rambo és John McClane is felbukkan.

Call of Duty: Black Ops - Cold War , a Call of Duty: Warzone és a Call of Duty Mobile is helyet ad ennek a kis eseménynek, és most kaptunk is egy trailert a komplett kezdeményezéshez. Helyszínként fel fog tűnni a Die Hardból ismeretes Nakatomi Plaza, valamint Rambot és McClane-t is láthatjuk akcióban a videóban.Induláskor John McClane lesz a Die Hard csomagban a Store-ban május 19. és június 18. között. Ez magában foglal három legendás fegyver tervrajzot és egy taktikai puska, két SMG-t és egy rohampuskát, valamint egy legendás hívókártyát és egy embléma.A második héten John Rambo egy csomagban érkezik az üzletbe, amely magában foglal két befejező mozdulatot, három legendás fegyverrajzot - egy rohampuskát, egy LMG-t és egy kés tervrajzot.

