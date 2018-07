Trailert kapott a Call of Duty: Black Ops 4 Zombies módja

A Comic Con 2018 részeként az Activision és a Treyarch egy friss kedvcsinálóval lepett meg minket a Call of Duty: Black Ops 4 sokak által várt Zombies játékmódjáról, mely a kedvcsináló alapján minden eddiginél különlegesebb és félelmetesebb élményekkel szolgál.

A különlegesség pedig annak köszönhető, hogy ezúttal három egészen eltérő idősíkban kalandozhatunk majd a zombiirtás érdekében, hiszen rögtön három kapcsolódó kampányt is kapni fogunk IX, Voyage of Despair és Blood of the Dead címmel.Az alábbiakban mindegyikből láthatunk pár pillanatot, a legizgalmasabb részletek azonban a videó vége felé várnak ránk, amikor egy ókori Colosseumban próbáljuk lezúzni az ellenfeleket, és a vérszomjas emberszerű szörnyek mellett Call of Duty: Black Ops 4 a Zombies játékmóddal egyetemben október 12-én érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.

