Trailert kapott a Call of Duty: Black Ops 3 Zombies Chronicles

Az Activision az első trailer mellett az első konkrét részleteket is nyilvánosságra hozta a minap bejelentett Call of Duty: Black Ops 3 Zombies Chronicles kapcsán, melynek megjelenését PS4-re továbbra is már május 16-án várjuk.

Mint kiderült, a később PC-re és Xbox One-ra is megjelenő alkotás 30 dollárba kerül majd, és, de a csomag tartalmaz több olyan fegyvert is, amiket az eredeti pakkok korábban nem. A zombis pályák egészen pontosan a következők lesznek:Call of Duty: World at War: Nacht der Untoten (Abandoned Bunker), Verruckt (Wittenau Sanitorium) és Shi No Numa (Jungle Swamp)Call of Duty: Black Ops: Kino Der Toten (Theater of the Dead), Ascension (Soviet Cosmodrome), Shangri-la (Exotic Jungle Shrine) és Moon (Lunar Base)Call of Duty: Black Ops 2: Origins (WW 1 France) Call of Duty: Black Ops 3 Zombies Chronicles egyébként kizárólag digitális formában jelenik meg, és alapfeltétele, hogy, aki pedig a vásárlás mellett dönt, az egy halom extrát kap majd ajándékba, így 20 Vials of Liquid Divinium mellett 2 új Whimsical GobbleGums-ot és egy exkluzív Zombies Pack-a-Punch fegyver álcát is. Sőt, az előrendelők egy PS4-es dinamikus témával egyaránt gazdagabbak lehetnek!

