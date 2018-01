A Telltale Games a közelgő megjelenés előtt egy friss trailerrel lepett meg minket a Batman: The Enemy Within negyedik és egyben utolsó előtti epizódjáról, mely What Ails You címmel érkezik a jövő héten.

Mint a felvételből kiderül, Batmannek minden eddiginél keményebb ellenfelekkel kell megküzdenie, hiszenannak érdekében, hogy Gothamot egyszer és mindörökre megszabadítsák a Denevérembertől. Batman: The Enemy Within - Episode 4: What Ails You várhatóan január 23-tól, azaz jövő keddtől válik elérhetővé PC-re, konzolokra és mobilokra egyaránt.