A Ubisoft bejelentette, hogy bár idén már nem kapjuk meg az eredetileg az E3-on bemutatott Trials Rising című motoros kaszkadőrjátékot, ellenben legalább azt tudjuk, hogy pontosan mikor számíthatunk rá.

A gamescom 2018 alkalmából ugyanis egyrészt egy friss trailerrel gyarapodott a játék, másrészt pedig napra pontos premieridőpontot is kapott, ezáltal már írhatjuk is fel, hogy 2019. február 12-én számíthatunk arra, hogy felkerüljön a boltok polcaira PC-n, PS4-en, Nintendo Switch-en és Xbox One-on is.Ha minden a tervek szerint halad, a Trials Rising -hoz szeptember 13. és szeptember 17. között egy zárt bétát is lezavarnak, amire a hivatalos honlapon tudtok regisztrálni.

Nézd nagyban ezt a videót!