Trailert és megjelenési dátumot kapott a Remnant: From the Ashes című túlélőjáték

A Darksiders 3-mal kellemes hírnevet szerzett Gunfire Games bejelentette, hogy már pontosan tudják, mikor szabadítják rá a világra legújabb alkotásukat, mely Remnant: From the Ashes címmel egy vérbeli túlélőjáték lesz.

A csapat tervei szerint ugyanis a Perfect World Entertainment kiadásában érkező mű, és a bejelentés apropójából egy friss kedvcsinálót is kaptunk a külső nézetes lövöldéhez, mely stílusosan a "Túlélnéd?" kérdéssel fogja közre az alkotást. Remnant: From the Ashes egyébiránt egy sötét, sci-fi elemekkel bőven megtámogatott fantáziavilágba kalauzol el minket, ahol több mint 100 különféle ellenfél és mintegy 20 boss vár majd arra, hogy a legkülönfélébb támadások és kombók segítségével lenyomjuk.

