A Finji egy friss trailerrel nyomatékosítva bejelentette, hogy napokon belül ők is leszállítják legutóbbi sikercímüket Nintendo Switch-re, ezáltal két hét múlva érkezik a konzolra a Night in the Woods

A különleges cicás kalandjáték várhatóan február 1-jén jelenik majd meg Nintendo Switch-re, miután tavaly már elrajtolt PC-re és PS4-re, sőt mi több, a háttérben már egy mobilos változat is készül.Hogy miről szól a Night in the Woods , egyáltalán milyen élmények várnak benne ránk? Nézd meg a hozzá kiadott legfrissebb trailert, aminél átfogóbban mi sem tudnánk elmesélni nektek ezt a sötét és különc kalandot.

Nézd nagyban ezt a videót!