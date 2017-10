Trailert és megjelenési dátumot kapott a Life is Strange: Before the Storm - Episode 2

Pontos megjelenési dátummal és egy friss trailerrel is gyarapodott a Life is Strange: Before the Storm második epizódja, amely Brave New World címmel előbb érkezik, mint gondolnánk.

A készítők elmondása szerint ugyanis a nagyszerűen sikerült Life is Strange kalandjáték előzményeit elmesélő Before the Storm folytatása, méghozzá a Deck Nine Games fejlesztésében, akik a korábbi ígéretek szerint még egy epizódot biztosan leszállítanak a mellékszálhoz.A Dontnod Entertainment közben már a Life is Strange teljes második évadán dolgozik a háttérben, de ha téged elkapott Chloe és Rachel előzménytörténete is, akkor jövő csütörtökön csapj le a játék következő részére. Kedvcsináló hozzá:

