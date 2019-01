Trailert és megjelenési dátumot kapott a Kingdom Come: Deliverance - Band of Bastards DLC

Hamarosan újabb bővítménnyel gyarapodik a Kingdom Come: Deliverance , a Warhorse Studios munkatársai ugyanis bejelentették, hogy február 4-én robog majd be a játékhoz a Band of Bastards DLC.

A népszerű középkori akció-RPG harmadik letölthető tartalmaként érkezett Band of Bastards egy csapat banditát és útonállót ad hozzá a játék világához, melyek a történet szerint komoly problémákat okoznak a régiónak, emiatt hősünk oldalán mindent megteszünk azért, hogy megtisztítsuk majd tőlük a környéket.A kiegészítőhöz egy friss trailert is bemutattak a készítők, de ha neked valamiért nem adja magát a Band of Bastards, akkor se csüggedj, lévénis a Kingdom Come: Deliverance -hoz, ami A Woman's Lot címmel jön 2019 közepén.

