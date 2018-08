Trailert és gameplay videót kapott Kölnből a Darksiders 3

Bár azt hittük, hogy a THQ Nordic rögtön a nyilvánvalóval kezdi meg kölni szereplését, azonban csak a gamescom 2018 második napján mutatták be az első kapcsolódó Darksiders 3 kedvcsinálót, ami mellett egy másik érdekességgel is tudunk kedveskedni nektek.

A Gematsu jóvoltából ugyanis érkezett egy közel 40 perces gameplay felvétel is, melynek alapját az a demó adta, amit a készítők a kölni eseményen tettek kipróbálhatóvá a helyszínre látogató rajongóknak, de mivel közületek sokan nem jutottak el Németországba, be kell érnetek ezzel a rögzített anyaggal.Ha megtetszett a látvány, és szimpatikus a Darksiders 3 , ne felejtsd el, hogy premierjét november 27-én várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

