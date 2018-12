Újabb Devil May Cry 5 trailerrel lepett meg minket a Capcom, aminek főszereplője nem Dante és Nero lett, hanem a mellettük szintén irányításunk alá vehető harmadik karakter, avagy név szerint V.

Az alábbi kedvcsinálón több gameplay mozzanat társaságában ismerhetjük meg a vagány harcost, akinek három démoni képességéről is lehull a lepel - több más érdekesség társaságában -, így a gyakorlatban tekinthetjük meg Shadow, Griffon és Nightmare névre keresztelt tulajdonságait. Devil May Cry 5 eddigi talánmellett annyit érdemes még megjegyezned, hogy a játék március 8-án érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

