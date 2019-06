Trailerrel mutatkozott be az eFootball PES 2020

Jelentős változásokon esik át az idei évaddal a Pro Evolution Soccer-sorozat, amit már a játék címével is szeretne érzékeltetni a Konami, lévén nem simán PES 2020 lesz a név, hanem eFootball PES 2020

A Messit és Ronaldinhót a főszerepbe állító alkotás ezzel elég határozottan arra akar utalni, hogy a játék, noha pont erről az első kedvcsináló aligha közöl velünk pontosabb részleteket, de pár apróság azért így is kiderült az alkotásról.Ilyen például, hogy egy teljesen új Master League játékmóddal gyarapodik az élmény, melyben menedzserré válhatunk és saját csapatot építhetünk, miközben akár Zicót, Cruyffot vagy Maradonát is magunk mellé állíthatjuk a siker érdekében.Az eFootball PES 2020 várhatóan szeptember 10-én jelenik meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

