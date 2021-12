Trailerrel mutatkozott be a nyílt világú Sonic Frontiers

A Sega-féle Sonic Frontiers végre teljes pompájában mutatkozott be a The Game Awards 2021-en, és ahogy a pletykák is sugallták, úgy tűnik, egy hatalmas nyitott világban játszódik majd a kék sündisznó legújabb kalandja.

A játék 2022 nyarán jelenik meg Xbox Series S / X, Xbox One, PS4, PS5, PC és Nintendo Switch konzolokra. Alant meg is tekinthetitek a hozzá kapcsolódó, legújabb kedvcsinálót.a Starfall-szigeteken játszódik, amely az erdőtől a sivatagokig számos különböző biomot tartalmaz.Az érdekességek között vízesések, tornyok és egy múltbéli civilizáció maradványainak tűnő dolgok találhatók. Természetesen van néhány nagy fenyegetés is, amelyekkel meg kell küzdeni, valamint egy testetlen hang, amely látszólag segítségre szorul.

