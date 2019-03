Elérhetővé vált a Shadow of the Tomb Raider legújabb letölthető tartalma, mely The Serpent's Heart címmel egy sor új kalandot kínál imádott régésznőnk számára, sok-sok izgalom és veszély társaságában.

A bővítményben Lara a kígyó isten erejéért és a hűséges lázadók életéért küzd majd, aminek részeként, miközben félelmet nem ismerő módon rúgja be az ellenség erődjének ajtaját egy kis ütés-vágás reményében.Hogy mégis milyen környezeti sajátosságok és élmények várnak ránk a The Serpent's Heart keretein belül, azt az alábbi trailer részeként rögtön szemügyre veheted, ha pedig megtetszett, gyorsan meg is vásárolhatod magadnak.

