A Volition és a Deep Silver kettőse kiadta a Saints Row: The Third Remastered legutolsó kedvcsinálóját, ugyanis a mai napon megjelent a játék PS5-ös és Xbox Series S / X-es változata, amire mindenki ingyen frissíthet, aki rendelkezik a programmal az előző generáción.

A next-gen változat kapcsán a fejlesztők ígérete, hogy dinamikus 4K-ban és 60 FPS-sel fut az őrült játék, míg Xbox Series S-en választhatunk, hogy a 1080p / 60 FPS mellett tesszük le a voksunkat, vagy inkább a felskálázott 4K / 30 FPS-t választjuk.Ha esetleg kimaradt ez az elborultan zseniális kaland, akkor ez egy tökéletes alkalom arra, hogy beugorj, főleg hogy most minden eddiginél ütősebb látvány mellett élhetjük át konzolon a Saints Row: The Third Remastered et.

Nézd nagyban ezt a videót!