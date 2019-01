Traileren mutatkozik meg a Battlefield V Lightning Strikes frissítése

Folytatódik a Battlefield V -höz kapcsolható Tides of War frissítéshullám, melynek hamarosan a második fejezete lesz esedékes, ennek apropóján kaptunk is a DICE és az Electronic Arts párosától egy kedvcsinálót.

A Lightning Strikes névre keresztelt epizód elhozza a Combined Arms névre hallgató kooperatív őrületet (ez csak februárban kerül be), illetve új járművek is érkeznek - főként a nehéztüzérség kedvelői fogják imádni az új járgányokat, hiszen tankokkal és repülőkkel gyarapodik a játék.Visszatér továbbá a Rush mód, illetve jön a 16 fős Squad Conquest móka is. A Lightning Strikes hivatalosan januártól márciusig gördül ki, hetente fog várni minket valamiféle event vagy jutalom. Január 17-től startol is az epizód, majd márciusban pedig jön a Trial by Fire néven futó fejezet,allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>