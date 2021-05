Traileren a Wasteland 3 The Battle of Steeltown DLC-je

Kanyarban van a Wasteland 3 első nagyobb expanziója, a The Battle of Steeltown, ehhez kapcsolódóan pedig most az inXile Entertainment kiadott egy vadonatúj trailert, amin keresztül egy fokkal jobban megismerhetjük a DLC-t.

Többek között egy új helyszínt hoz be a játékba a kiegészítés, ami Colorado dél-nyugati részén helyezkedik el. A Steeltown nevű gyárkomplexumban állítanak elő minden olyan technológiát, amely Colorado működését biztosítja, viszont természetesen sötét ügyletek folynak a háttérben.A PC-re és konzolokra június 3-án érkező kiegészítés ezenfelül megannyi új kihívással is szolgál majd az új és a veterán játékosok számára egyaránt, illetve sztori tekintetében is számíthatunk majd jó néhány finomságra. Az alábbiakban pedig megtekinthetitek a kapcsolódó kedvcsinálót:

Nézd nagyban ezt a videót!