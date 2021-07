Traileren a The Witcher: Nightmare of the Wolf című animációs sorozat

Megkaptuk frissen a Netflix-féle The Witcher animációs sorozat teljes előzetesét, amely Geralt mentorára, Vesemirre helyezi majd a fókuszt, és megismerhetjük a fiatalkorát egy ütős kis előzményszéria formájában.

Ebben tehát Geralt nem nagyon fog szerepet kapni, sokkal inkább Vesemir aranykorát fogja prezentálni számunkra a The Witcher: Nightmare of the Wolf. Több karaktert is felvonultat az előzetes, például Tetra Gilcrestet, az első mágusok egyikét, aki azért felel, hogy a varázslattal ne éljenek vissza, sőt, még a vajákok vezére, Deglan is megmutatkozik.Továbbá Lady Zerbst, egy Kaedweni nemes, a király tanácsadója és a vajákok támogatója is megvillan.a Netflix kínálatában!

