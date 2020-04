Traileren a The Dark Pictures: Little Hope

Hamarosan folytatódik a The Dark Pictures néven futó játékantológia-sorozat, a következő etap pedig a Little Hope néven fog bevonulni a köztudatba, ehhez kapcsolódóan pedig most kaptunk egy bemutató trailert.

Ugyanaz a Supermassive Games áll az alkotás mögött, akiknek korábban az Until Dawnt, és a tavaly debütált, a The Dark Pictures antológiasorozat első részét, a Man of Medant köszönhettük. Közel két és fél perces a kedvcsináló, ami ismét megerősíti azt, amivel eddig is tisztában lehettünk: teljesen új helyszín, sztori és karakterek várnak ránk.Bár teasert már korábban is láthattunk a játékból, de tüzetesebb előzetest csak most kaptunk a The Dark Pictures: Little Hope-ból. A megjelenés valamikor idén nyáron esedékes, konkrétabb dátum jelen pillanatban nincs még.

