Traileren a Mass Effect Andromeda előrendelői ajándékai

Azt már tudjuk egy ideje, hogy az EA minden Mass Effect Andromeda előrendelőt értékes előrendelői extrával szeretne majd jutalmazni a megjelenéskor, azonban ezekről a bónuszokról most egy mozgóképet is kaptunk.

Az alábbiakban így a gyakorlatban, mozgás közben is megtekinthetjük az előrendelésért cserébe járóhallhatunk érintőlegesen, ami egy ideig 50 százalékkal több tapasztalati pontot ad majd a többjátékos módban.Ha neked is felkeltette a figyelmedet a Mass Effect Andromeda , és te is előrendelnéd a március 21-én esedékes premiert megelőzően, akkor nézd csak meg, hogy milyen extrákat zsebelhetsz be mellé.

