Traileren a Dragon Ball Xenoverse 2 következő DLC-je, a Legendary Pack 2

A következő Dragon Ball Xenoverse 2 DLC ezen a héten érkezik - a Legendary Pack 2 2021 november 5-én hozza el Cauliflát, Kale-t, Jirent és Gogetát a játék egyébkénti felhozatalába többek között.

Nem csak ez, de még több is fog még jönni, ugyanis a Bandai Namco megerősítette, hogy a következő kiegészítések 2022-ben érkeznek. Ezek közül néhány karakterről már tudtuk, hogy fel fog bukkanni. Jiren (Full Power) először még 2021 júniusában került fel a teaserként, majd a Bandai Namco 2021 augusztusában megerősítette, hogy Gogeta (Dragon Ball Super) is ott lesz.Caulifla (Super Saiyan 2) 2021 októberében bukkant fel először, míg Kale (Super Saiyan 2) meglepetésnek bizonyult, amit a megjelenési dátumot bejelentő trailerre tartogattak. Íme a teljes Dragon Ball Xenoverse 2 Legendary Pack 2 DLC trailer az alábbiakban, amiből az is kideról, hogy

