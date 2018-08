Trailerek kísérték a World of Warcraft: Battle for Azeroth megjelenését

Várható volt, hogy a Blizzard nem hagyja majd látnivalók nélkül a World of Warcraft: Battle for Azeroth megjelenését, így miután tegnap éjjel elindult a bővítmény, két látványos kedvcsinálót is kaptunk hozzá - csak a teljesség kedvéért.

Az egyik felvétel kizárólag átvezető animációkból lett összevágva, méghozzá a Blizzardra jellemző páratlan minőség és látványvilág társaságában, míg a másik videó - amit launch trailernek is nevezhetünk - magából a játékból hozott pár kellemes képsort.Érdekesség, hogy, a For Whom the Bell Tolls című daluk szól a háttérben - teljesen áthangszerelve - a legendás Ride the Lightning albumukról, ami sokak szerint már most felvezeti, hogy az idei BlizzCon expón talán ők lehetnek ismét a sztárfellépők.

Nézd nagyban ezt a videót!