A Square Enix egy friss trailert mutatott be a Final Fantasy XIV: A Realm Reborn MMO-hoz, amelynek középpontjába az alkotás régóta várt és egyben soron következő nagy frissítése került, ami két részletben futhat be a rajongókhoz.

A The Far Edge of Fate címre keresztelt első részlet várhatóan január 17-én jelenhet meg a szervereken, benne, a PvP frissítésével, valamint egy rakás új küldetéssel.A 3.5-ös frissítés második részlete várhatóan március környékén érkezik - ennél pontosabb információnk még nincs -, amely lezárja a Heavensward kiegészítő sztoriját, és megalapoz a június 20-án érkező Stormblood bővítménynek.

Nézd nagyban ezt a videót!