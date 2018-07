Trailer vezeti fel a Destiny 2: Solstice of Heroes event tartalmát

A Bungie és az Activision egy újabb Destiny 2 trailert lőtt fel abból az apropóból, hogy a játékhoz a mai napon indul a soron következő event, mely Solstice of Heroes címmel egészen augusztus 28-ig várja majd a rajongókat.

Hogy a készítők meghozzák az emberek kedvét, az alábbi kedvcsináló részeként most mozgásban is bemutatták az esemény főbb mozzanatait, így megtudtuk, hogy, miközben a kampány több küldetését is átélhetjük majd újragondolt formában, a legjobb azonban, hogy mindemellett több új páncél szettet is begyűjthetünk.Közülük az egyik legerősebb a Forge 400 Power Armor lesz, amit azért is érdemes megszerezni, mert alaposan megkönnyítheti a dolgunkat a következő kiegészítőben, akárcsak az event során felbukkanó egyéb felszerelések, fegyverek, járgányok és így tovább.

