A Bungie egy nyúlfarknyi, de annál látványosabb kedvcsinálóval emlékeztetett minket arra, hogy terveik szerint holnap indul útnak a Destiny 2: Forsaken kiegészítő soron következő raidje, mely újabb izgalmakkal kecsegtet majd a rajongóknak.

A Last Wish címre keresztelt raid részeként, ott kivégezzük a félelmetes ellenséget és ezzel gyakorlatilag visszafoglaljuk magunknak a metropoliszt.Ha minden a tervek szerint halad, a Last Wish raid holnap délután élesedik majd, amennyiben pedig közelebbről ismerkednétek vele, az alábbi trailerrel lehetőségetek nyílik kóstolgatni kicsikét.

Nézd nagyban ezt a videót!